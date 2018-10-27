Москва, 27 октября, 2018, 10:51 — ИА Регнум. Трёхдневные выходные ожидают граждан России в конце будущей рабочей недели, напомнил 27 октября Роструд.

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства

Увеличение числа выходных дней связано с празднованием 4 ноября Дня народного единства. Праздничный день 4 ноября совпадает в этом году с выходным, поэтому выходной день будет и в понедельник, 5 ноября. Следовательно, в России выходными будут сразу три дня: 3, 4 и 5 ноября.

После праздничных выходных наступит укороченная трудовая неделя. Жители России будут трудиться со вторника, 6 ноября, по пятницу, 9 ноября, включительно.

Ранее сообщалось, что в Москве, в свзи с празднованием Дня народного единства, 4 и 5 ноября парковки сделают бесплатными.

Кроме того, в ночь с 4 на 5 ноября в России пройдёт культурно-образовательная акция «Ночь искусств», к которой присоединились многие крупные города на территории страны. Музеи, библиотеки, театры, концертные залы, присоединившиеся к акции, запланировали на это время множество мероприятий. В рамках акции по всей стране состоятся выставки, мастер-классы, спектакли, кинопоказы и концерты.