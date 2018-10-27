Вашингтон, 27 октября, 2018, 10:48 — ИА Регнум. 26 октября администрация Трампа ввела новый пакет санкций против Хезболлы, военизированной ливанской шиитской организации и политической партии, тем самым демонстрируя свою антииранскую направленность. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, именно Хезболлу Вашингтон до сих пор обвиняет во взрывах казарм миротворцев во время гражданской войны в Ливане 1975−1990 гг в Бейруте в 1983 г.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Выступая в Белом доме, Дональд Трамп отметил, что в 1983 году погибло более 241 морпехов, и что «нет такой другой террористической организации, кроме Аль-Каиды (деятельность организации запрещена на территории РФ), на руках которой столько крови американцев».

Новый пакет санкций также распространяется на всех, кто решит вести бизнес с Хезболлой.