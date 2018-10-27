Бужумбура, 27 октября, 2018, 10:58 — ИА Регнум. Заявление Альберта Шингиро, Постоянного представителя Бурунди при ООН, в котором он сравнил дипломата из Сенегала, руководителя Комиссии ООН по расследованию ситуации в Бурунди с добровольным помощником работорговцев, вызвало жесткую критику со сторону Мишель Бачелет, Верховного Комиссара ООН по правам человека. Она заявила, что глубокое сожаление вызывает тот факт, что человек, занимающий такой высокий пост, позволяет себе делать подобные заявления, недопустимые с точки зрения и формы, и содержания.

Невольник

В своей речи, произнесенной 24 октября 2018 года перед Генеральной Ассамблеей ООН, господин Шингиро сурово раскритиковал доклад об обстановке в Бурунди, подготовленный специальной комиссией ООН. Правительство страны также неоднократно критиковало доклад и отказалось сотрудничать с Комиссией ООН в расследовании. По информации кенийской газеты «The East African», в своей речи Шингиро сравнил председателя Комиссии по расследованию ситуации в Бурунди, Доудоу Диене, гражданина Сенегала, с африканцем, который помогает продавать своих же соплеменников в рабство.

Ранее власти Бурунди раскритиковали доклад Комиссии и пообещали начать уголовное преследование в отношении трех членов комиссии, которые участвовали в подготовке доклада. Бачелет осудила подобные действия руководства Бурунди и заявила, что безосновательные обвинения о том, что Комиссия является марионеткой чьих-то внешних сил, заслуживают осуждения.