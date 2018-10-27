Берлин, 27 октября, 2018, 10:30 — ИА Регнум. Германское издание Welt отмечает, что несмотря на ужесточение западных санкций, показатели экономического развития Российской Федерации удивляют своей положительной динамикой. Статья об этом была опубликована в электронной версии издания 24 октября.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Росток пробивается сквозь асфальт

По данным Welt, в третьем квартале 2018 года Российская Федерация получит профицит текущего счета платежного баланса в размере $26,4 млрд. Это соответствует 6,5% внутреннего валового продукта России, что является абсолютным рекордом.

По итогам 2018 года Банк России ожидает профицит в размере $98 млрд.

Welt отмечает, что эти данные придутся не по вкусу тем, кто надеется, что различные экономические санкции произведут быстрый и исключительно негативный эффект на экономику России. Более того, в краткосрочной перспективе все произошло как раз наоборот.

Конечно, больше всего прибыли в российской экономике приносят нефте‑ и газодобывающие компании, и этому способствует высокий уровень мировых цен на нефть. Также роль играет низкий курс рубля, который позволяет российским компаниям ещё больше максимизировать прибыль.

Также удешевление рубля привело к подорожанию импортных товаров, сделав более привлекательными товары российского производства. В итоге импорт сократился, а экспортные доходы возросли.