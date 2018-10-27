Стерлитамак, Башкирия, 27 октября, 2018, 10:31 — ИА Регнум. Народная артистка России Ольга Волкова проведет творческий вечер в Русском драматическом театре города Стерлитамак, сообщает 27 октября корреспондент ИА REGNUM.

Афиша творческой встречи с Ольгой Волковой

Актриса также известна своими ролями в кино, по словам известного режиссера Эльдара Рязанова, Волкова была для него талисманом. Роль для фильма «Небеса обетованные» была написана специально для нее.

Напомним, советская и российская артистка Ольга Волкова знаменита своими ролями в таких картинах как «Летучая мышь», «Остров сокровищ», «Тасс уполномочен заявить» и другие.

Также с середины 50-х годов она играет и на театральной сцене. Около 20-лет она проработала в Большом драматическом театре имени Георгия Товстаногова. Карьера артистки продолжается более 60 лет.