Санкт-Петербург, 27 октября, 2018, 10:11 — ИА Регнум. 27 октября в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга открывается Всероссийский фестиваль «Невские хоровые ассамблеи». В 2018 году представительство на музыкальном форуме как никогда широкое — в Северную столицу приехали не только коллективы из Москвы и Ульяновска, но даже из Благовещенска и Петропавловска-на-Камчатке. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

Владимир Маковский. Певчие на клиросе. 1870

Главной темой смотра организаторы выбрали 100-летие со дня убийства последнего российского императора и его семьи. «Невские хоровые ассамблеи» откроются концертом-реквиемом, в котором прозвучат произведения митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) в исполнении хора и Симфонического оркестра Капеллы Санкт-Петербурга.

Концерты пройдет на самых известных площадках Петербурга — в Академической капелле, Шереметевском дворце, в соборе Святого Петра и Павла, а также в Выборге в Библиотеке Алвара Аалто.

Художественный руководитель фестиваля — народный артист СССР, почетный гражданин Санкт-Петербурга Владислав Чернушенко.