Сараево, 27 октября, 2018, 10:05 — ИА Регнум. Повара из Сараево побили предыдущий рекорд книги Гиннесса по выпечке блинов, установленный в Москве, приготовив за 7 часов и 22 минуты 12,874 штуки, сообщает 27 октября агентство Reuters.

(сс) tatyanaui Блины

Рекорд установили во время фестиваля туризма, проходящего в Сараево. Для изготовления теста для такого количества блинов потребовалось 6 центнеров муки, 400 литров молока и 300 литров растительного масла. За процессом установления рекорда следило 15 наблюдателей.

Общее количество изготовленных за восемь часов блинов превысило 14 тысяч. Все он переданы в дома престарелых, детские дома и розданы нуждающимся.

Отметим, предыдущий рекорд по количеству выпеченных блинов, установленный в Москве в 2017 году, составил 12, 716 штук.