Брюссель, 27 октября, 2018, 09:50 — ИА Регнум. Производство вина в 2018 года в странах Европейского союза может стать рекордным за последние пять лет. Об этом свидетельствуют прогнозы Европейской комиссии, опубликованные сегодня, 27 октября.

Жюль Бретон. Сбор винограда в Шато- Лагранж. 1864

Напомним, что сезон 2017/18 годов был для евросооюзных виноделов провальным из-за сильного неурожая, вызванного холодным летом с сильными осадками. Тогда наблюдались худшие показатели по производству вина в странах Евросоюза с 1982 года. В итоге вино подорожало — производители подняли отпускные цены на свою продукцию на 10−35% в зависимости от ценового сегмента и страны-производителя.

А вот нынешний сезон 2018/19 годов оказался лучшим за последние пять лет. Согласно прогнозу Европейской комиссии, рост производства в сезоне 2018/19 составит 22,1% или до 175,6 млн гкл вина к прошлому сезону.

Теперь, скорее всего, цены на винодельческую продукцию снизятся. Обычно вина нового урожая начинают поступать на рынок в районе нового года. Соответственно, тогда и стоит ожидать снижения цен.

Неплохой урожай винограда был и в России. Отечественные производители также могут снизить отпускные цены, что приведет к снижению конечной стоимости вин.