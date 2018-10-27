Манама, 27 октября, 2018, 09:42 — ИА Регнум. Джеймс Мэттис, глава оборонного ведомства США, заявил, что Россия никогда не сможет заменить Соединенные Штаты на Ближнем Востоке. Такое заявление он сделал 27 октября в ходе своего выступления на саммите Manama Dialogue, проходящем в Бахрейне.

Владимир Соловьев. Привычная поза. 1967

«Присутствие России в регионе не сможет заменить многолетнее и прозрачное участие Соединённых Штатов на Ближнем Востоке», — заявил глава Пентагона.

Также Мэттис возложил ответственность в обострении ситуации в регионе на Иран и заявил, что США всячески будут противостоять «иранскому режиму в овладении ядерным оружием».

Коме этого, по словам главы американского минобороны, именно Россия и Иран виновны в том, что Сирией по-прежнему управляет Башар Асад.

Отметим, 20 октября сообщалось о встрече министра обороны России Сергея Шойгу с его американским коллегой Джеймсом Мэттисом на полях пятого совещания министров обороны АСЕАН и партнёров по диалогу («СМОА плюс») в Сингапуре.