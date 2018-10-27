Чертково, Ростовская область, 27 октября, 2018, 09:34 — ИА Регнум. Жители одного из домов в поселке Чертково, расположенном на границе России и Украины, боятся, что украинские коммунальщики перекроют водоснабжение. Об этом 27 октября сообщает РИА Новости.

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Поселок Чертково расположен в Ростовской области. По улице Дружбы народов проходит государственная граница, разделяющая Россию и Украину. Дома на одной из сторон улицы относятся к российскому поселку Чертково, на другой — к украинскому поселку Меловое.

Это привело к тому, что часть зданий на границе подключена к инфраструктуре разных стран. Так, водоснабжение домов по ул. Транспортной осуществляется из российских коммунальных сетей, а электроснабжение — из украинских.

Украинские коммунальщики готовятся перекрыть водоснабжение на этой улице, подключив их к украинской инфраструктуре. Дом №2 относится к российскому поселку, поэтому его жители опасаются, что в итоге дом останется без водоснабжения, что сделает его непригодным для жилья.

Начальник водоканала Чертково Амаяк Гуляк сообщил, что не получал от украинской стороны информацию об отключении дома от водоснабжения. Гуляк отметил, что этот дом окружен украинской землей, поэтому если его все-таки отключат от водоснабжения, то подключить его обратно к российским коммуникациям не получится.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году началось финансирование программы по переселению жителей Чертково, дома которых находятся на территории Украины. В 2016 году из резервного фонда региональной казны на эти цели было выделено 26,6 млн рублей, в 2017 — еще 35 млн.