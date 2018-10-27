Сочи, Краснодарский край, 27 октября, 2018, 09:27 — ИА Регнум. Как минимум 60 человек погибли по причине наводнения и схода селей в Краснодарском крае России, сообщил 27 октября представитель региональных экстренных служб.

Фредерик Морган. Наводнение (фрагмент)

По его словам, по последним уточненным всего пострадали 66 человек, из которых 6 — погибли, судьба ещё двоих на настоящий момент неизвестна. Также представитель экстренных служб рассказал о том, что 51 человеку оказана амбулаторная медицинская помощь, 9 — госпитализированы.

Отметим, 25 октября в результате сильных дождей в Сочи и в Туапсинском и Апшеронском районах был введен режим ЧС. Население частично эвакуировали, а оперативные службы перевели в усиленный режим.

Ранее в МЧС РФ сообщали о шести погибших в результате разгула стихии.