Атланта, США, 27 октября, 2018, 09:11 — ИА Регнум. Тысячу замурованных в стену человеческих зубов нашли рабочие в американском городе Валдоста (штат Джорджия) в ходе проведения ими строительных работ. Об этом 27 октября сообщает газета Valdosta Daily Times.

(сс) Steve Johnson Челюсть

Как отмечает издание, зубы находились в тайнике, расположенном в стене, на втором этаже старого здания в центре Валдосты, в котором рабочие проводили ремонтные работы.

Также приводится мнение местного краеведа Гарри Эванса, который считает, что такие тайники делались в начале прошлого века работавшими в этом здании зубными врачами. В 1900-м году в здании стал работать доктор Кларес Уиттингтон, а позднее там же вел прием доктор Лестер Юменз.

Отметим, для местных волонтеров это уже третья подобная находка в зданиях, где до этого лечили своих пациентов врачи-стоматологи.