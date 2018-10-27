Вашингтон, 27 октября, 2018, 09:04 — ИА Регнум. О передаче военным и разведывательным агенствам США любых нужных им передовых технологий заявила компания Microsoft. Сообщение об этом было опубликовано в пятницу, 26 октября, в блоге компании Microsoft.

Eirik Newth На задних лапах

Бред Смит, руководитель компании Microsoft, уточнил, что компания будет продавать Пентагону технологии, необходимые военным для создания сильной обороны, это касается и искусственного интеллекта.

Сообщается, что компания приняла такое решение, несмотря на критику общественности. Бред Смит пояснил, что данное решение далось компании с трудом, но при этом заметил, что Microsoft была основана в США, её штаб-квартира тоже находится здесь и компания имела все преимущества благодаря тому, что её деятельность и развитие осуществлялись именно в США.

Следует отметить, что заявление Microsoft сделано спустя несколько месяцев после того, как корпорация Google отказалась предоставлять Пентагону предоставить передовые технологии, которые помогли бы построить более точные беспилотные летательные аппараты или конкурировать с Китаем за оружие следующего поколения. Против сотрудничества с Пентагоном выступили почти 4 тысячи сотрудников Google.

Также напомним, что, кроме Microsoft, с военным ведомством США согласилась сотрудничать компания Anazon.