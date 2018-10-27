Москва, 27 октября, 2018, 08:59 — ИА Регнум. Головной корабль проекта 22 800 «Ураган» будет передан Военно-морскому флоту России до конца года, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

(сс) Kosyak13 Головной корабль проекта 22 800 «Ураган»

«Ураган», являющийся головным кораблем проекта малых ракетных кораблей 22 800, проходит завершающий этап испытаний на полигонах в Белом море. В рамках государственных испытаний были проверены система жизнеобеспечения корабля, двигательная установка и энергосистема. Также с «Урагана» были произведены ракетные пуски по морским и береговым целям.

В департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ сообщили, что «Ураган» успешно справляется с испытаниями, показывая отличную мореходность.

Напомним, корабли проекта 22 800 являются разработкой конструкторского бюро «Алмаз». Эти малые ракетные корабли водоизмещением порядка 800 тонн предназначены для действий в морской зоне на удалении от баз до 3 тысяч миль.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября в судостроительном комплексе ОАО «Пелла» в Ленинградской области был спущен на воду четвертый по счету корабль проекта 22 800 «Буря».