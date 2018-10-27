Владивосток, 27 октября, 2018, 08:43 — ИА Регнум. В связи с назначением врио губернатора Забайкалья Александра Осипова правительство края отправят в отставку. Об этом сообщил журналистам 27 октября полпред президента России по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло.

Забайкальскийкрай.рф Правительство Забайкальского края

По словам Меняйло, Александр Осипов будет действовать на основании устава Забайкалья и подпишет приказ об отставке правительства с возложением на него обязанностей до формирования правительства нового.

«Дальше — ставка на тех людей, которые живут и работают в крае, все зависит от них самих», — заявил полпред президента России по Сибирскому федеральному округу.

Сам Осипов заявил, что необходимости в принятии каких-либо кадровых решении нет. И отметил, что нужно действовать так, чтоб привлекать к работе во власть в Забайкалье «небезразличных активных людей», для сформирования «позитивной повестки преображения и прорыва Забайкальского края».

Отметим, 11 октября прежний глава Забайкальского края Наталья Жданова покинула свой пост по собственному желанию. 25 октября пресс-служба президента РФ опубликовала указ президента России Владимира Путина о принятии отставки прежнего главы края и назначении Александра Осипова врио главы региона.