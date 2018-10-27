Вашингтон, 27 октября, 2018, 08:27 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что его победа на выборах президента США в 2016 году является худшим событием, которое могло случиться с Россией. Об этом Трамп заявил 26 октября на предвыборном митинге в Северной Каролине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миру-мир, Трамп, миротворец, война, агрессия

«Знаете, что я вам скажу, моя победа на выборах — худшее, что случалось с Россией когда-либо», — сказал Трамп.

При этом он подчеркнул, что США было бы очень хорошо ладить и с Россией, и с Китаем и даже с Северной Кореей и Японией, так как это — «хорошо, а не плохо».

Напомним, что сразу после победы Трампа на выборах президента США, его соперник — кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что победа Трампа — это лучшее, что могло случиться с Россией и в Кремле теперь празднуют. Ещё в период предвыборной кампании и сразу после победы Трампа демократы обвиняли его во всевозможных связях с Россией и заявляли, что Трамп чуть ли не российский шпион.

Трамп как может отбивается от этих обвинений, переходя в контратаки.

Сейчас в США очередной «горячий» этап политического сезона — промежуточные выборы в конгресс. 6 ноября должны быть переизбраны все 435 депутатов палаты представителей, 35 из 100 сенаторов, а также губернаторы 39 штатов. По сути решается дальнейшая политическая судьба Трампа — если республиканцы удержат большинство в конгрессе и в губернаторском корпусе, то велики шансы того, что Трамп сможет уверенно пойти на второй срок президентства.

В связи с этим Трамп ездит по стране и активно поддерживает республиканских кандидатов.