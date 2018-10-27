Вашингтон, 27 октября, 2018, 08:16 — ИА Регнум. Американский интернет-гигант Google протестировал и запустил в Венесуэле новое приложение Intra для операционных систем Android, которое позволяет обходить блокировку сайтов в сети интернет. Об этом 26 октября сообщает Associated Press.

ruurmo Флаг Венесуэлы

Данное приложение позволяет подключить смартфоны пользователей к серверам Google для обхода блокировки сайтов местными венесуэльскими провайдерами, в частности, CANTV, который контролируется правительством Венесуэлы.

Разработкой приложения занималась компания Jigsaw, которая входит в структуру Google. Основатель и глава компании Джарен Коэн рассказал, что приложение тестировалось в течение нескольких месяцев в самой Венесуэле. Также он отметил, что Intra первоначально не создавалось именно для Венесуэлы, однако после работы с венесуэльскими журналистами в Google решили запустить это приложение именно в Венесуэле.

На данный момент приложение, которое доступно по всему миру, скачали уже 130 тыс. раз, при этом венесуэльцы входят в топ-3 пользователей Intra.