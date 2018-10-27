Киото, Япония, 27 октября, 2018, 08:17 — ИА Регнум. Реактор №3 АЭС «Иката» возле одноименного города в Японии был успешно запущен после годового простоя, сообщает Nikkei Asian Review.

Pnri.dost.gov.ph Реакторный бассейн

Представители компании Shikoku Electric Power Co. сообщили об успешном запуске реактора №3 на АЭС «Иката». Этот реактор был остановлен в октябре прошлого года по решению Верховного суда Хиросимы. Станция была остановлена из-за возможного извержения вулкана Асо, расположенного в 130 км от АЭС.

В состав японской АЭС «Иката» входит три энергоблока. После аварии 2011 на АЭС «Фукусима — 1» два реактора были остановлены, сейчас на АЭС работает один реактор, мощность которого составляет 890 МВт.

Отметим, реактор №3 АЭС «Иката» стал восьмым функционирующим ядерным реактором в Японии. До аварии на АЭС «Фукусима — 1» электроэнергия в Японии вырабатывалась на 54 ядерных реакторах.