Анкара, 27 октября, 2018, 08:08 — ИА Регнум. Невеста убитого в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги Хатидже Дженгиз отказалась от приглашения президента США Дональда Трампа посетить Белый дом. Об этом 26 октября, сообщило агентство Reuters.

Цитата из х/ф «Нокдаун». Реж. Рон Ховард. 2005. США Неутешное горе

Дженгиз заявила, что не хочет своим визитом в Белый дом улучшать общественное мнение по отношению к Трампу. Она подчеркнула, что может посетить Белый дом только после того, как США начнут прилагать все усилия для получения честных итогов расследования убийства её жениха.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, журналист и представитель саудовской элиты Джамаль Хашогги был убит в здании генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Практически все указывает на то, что команду на убийство Хашогги отдал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль Сауд. Однако саудиты пытаются всеми возможными способами отвести подозрение от принца и представить дело так, как будто Хашогги был убит из самоуправства руководителей саудовской разведки.