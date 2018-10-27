Владивосток, 27 октября, 2018, 07:58 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации введен в двух селах Михайловского района Приморского края после обрушения автодорожного моста, сообщил 27 октября дежурный районной Единой дежурно-диспетчерской службы.

Юбер Робер. Разрушенный мост. 1767

По его словам, режим чрезвычайной ситуации введен в селе Даниловка, а также в сельском поселении Осиновское.

Отметим, ранее сообщалось о том, что в Михайловском районе Приморского края произошло обрушение моста по причине проезда по нему грузового автомобиля. Два человека погибло в результате инцидента, полиция составила административные материалы в отношении водителя грузовика.