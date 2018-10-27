Чита, 27 октября, 2018, 07:39 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе вице-адмирал Сергей Меняйло представил членам правительства и депутатам Забайкальского края временно исполняющего обязанности губернатора региона Александра Осипова, который был назначен президентом России Владимиром Путиным. Об этом сегодня, 27 октября, сообщает ТАСС.

Забайкальскийкрай.рф Сергей Меняйло и Александр Осипов

Меняйло заявил, что у временно исполняющего обязанности губернатора Забайкальского края Осипова есть большой опыт работы «практически во всех отраслях экономики».

Также полпред президента напомнил, что последнее место работы Осипова — это первый заместитель федерального министра по развитию Дальнего Востока. Меняйло выразил уверенность, что управленческий опыт Осипова поможет наладить ситуацию в Забайкальском крае.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября прежний губернатор Забайкальского края Наталья Жданова объявила об уходе в отставку по собственному желанию. Две недели край оставался без руководителя и его обязанности исполнял первый вице-премьер Забайкалья Александр Кулаков. 25 октября пресс-служба президента России обнародовала указ главы государства о назначении Осипова временно исполняющим обязанности губернатора Забайкалья.

Стоит отметить, что Осипов будет возглавлять Забайкальский край как минимум до сентября 2019 года, когда пройдут внеочередные выборы губернатора.