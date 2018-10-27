Сочи, Краснодарский край, 27 октября, 2018, 07:36 — ИА Регнум. Ранее прерванное транспортное сообщение на трассе федерального значения Джубга-Сочи восстановлено, сообщил 27 октября глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Twitter.

Павел Латышов ИА Красная Весна По трассе

«Транспортное сообщение по федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи восстановлено», — написал Вениамин Кондратьев.

Также глава региона отметил, что работы по восстановлению движения велись в круглосуточном режиме, разрушившийся автодорожный мост был открыт для движения досрочно — «за считанные часы», кроме этого Вениамин Кондратьев поблагодарил работников дородных служб за их самоотверженный и нелегкий труд.

Отметим, 25 октября в результате аномального паводка произошло разрушение подхода моста для движения автотранспорта и размыто около 20 км на трассе федерального значения А-147 Джубга-Сочи.