Луганск, 27 октября, 2018, 07:35 — ИА Регнум. В минувшие сутки район села Калиновка в Луганской Народной Республике подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Об этом 27 октября сообщает Луганский информационный центр.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Обстрелу подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районе села Калиновка. ВСУ использовали при обстреле крупнокалиберные пулеметы, гранатометы АГС и вооружение боевых машин пехоты.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в ЛНР было зарегистрировано шесть случаев нарушения перемирия со стороны ВСУ. Обстрелы были зафиксированы в районах населенных пунктов Донецкий, Калиново, Логвиново, Лозовое и Сокольники.