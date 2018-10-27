Нейпьидо, 27 октября, 2018, 07:21 — ИА Регнум. Финалистка конкурса красоты Miss Grand International упала в обморок, услышав решение судей. Об этом сообщает CGTN.

Томас Стотард. Боюнетта и Филлис

В финал международного конкурса красоты Miss Grand International вышли представительницы Индии и Парагвая, которые обошли соперниц из 80 стран.

Финалистки сильно волновались перед объявлением результатов конкурса, и когда судьи стали называть имя победительницы, то Клара Роса из Парагвая упала в обморок. Именно ее жюри назвало Miss Grand International 2018 года.

Когда девушка пришла в чувство, то получила корону, вознаграждение в $40 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, скандалом завершился конкурс красоты «Мисс Украина — 2018», финал которого прошел в Киеве в сентябре. Победительницей была названа Вероника Дидусенко, однако позже выяснилось, что Дидусенко представила неверную информацию, утаив, что у нее есть ребенок. По правилам конкурса к участию допускались незамужние и бездетные девушки, поэтому организаторы изменили решение и вручили корону другой финалистке.