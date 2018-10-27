Ханты-Мансийск, 27 октября, 2018, 06:37 — ИА Регнум. Создаваемый в югорском Сургуте Центр материнства и детства рассчитан на 10 тыс. родов в год. Об этом на рабочей встрече президенту России Владимиру Путину сообщила губернатор Югры Наталья Комарова, сообщает пресс-служба Кремля.

Карл Брюллов. Итальянка, ожидающая ребенка, разглядывает рубашку, муж сколачивает колыбель. 1831

«Хотела бы поблагодарить Вас за внимание к нашему проекту — создание центра материнства и детства в Сургуте», — сказала глава Югры.

По её словам, центр будет готов уже в 2019 году. Партнёр несколько задержался с выполнением своих обязательств по инвестиционному соглашению, но несмотря на это уже можно говорить о сором завершении всех работ и сдаче этого уникального объекта.

Итогом станет создание медицинского кластера, в котором будут заниматься здоровьем не только матерей и детей, но и отцов. Детей в этом центре будут наблюдать до пятилетнего возраста.

«Нужно изначально, с первых шагов сделать так, чтобы это было связано с другими медучреждениями такого же профиля», — заметил Владимир Путин.

В центре также будет создана генетическая лаборатория. Сейчас среди специализированных институтов идут поиски партнёра, который мог бы стать её соучредителем. «А может быть, мы готовы отдать им как филиал, всё подготовить и отдать: тут статус нужен и школа нужна», — сказала губернатор.

Наталья Комарова также добавила, что в центре смогут принимать пациентов и из других регионов, так называемый медицинский туризм.