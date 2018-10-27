Нью-Йорк, США, 27 октября, 2018, 05:47 — ИА Регнум. В центре Нью-Йорка произошла стрельба, в результате которой один человек получил ранения, сообщает телеканал CBS.

(сс) janmarcust На прицеле

По данным полиции, стрельба началась в результате конфликта в одном из ресторанов города. Сообщается, что один из посетителей ударил охранника ресторана стулом по ноге, в ответ последний начал стрельбу по нападавшему. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии, однако, по словам врачей, его жизни ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в одном из супермаркетов Джефферсона в штате Кентукки произошла перестрелка. Перестрелка возникла между двумя мужчинами в супермаркете, а затем продолжилась на автостоянке возле магазина. Позднее на место происшествия прибыли полицейские. В результате стрельбы пострадали два человека.