Шарлотт, США, 27 октября, 2018, 05:30 — ИА Регнум. Победа на выборах президента США Дональда Трампа — это худшее, что могло случиться с Россией, заявил американский президент во время своего MAGA-ралли (встреча со сторонниками Трампа) в Северной Каролине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трампарарамп

«Вот что я вам скажу, моя победа на выборах — худшее, что могло бы произойти с Россией», — заявил он.

При этом Трамп добавил, что ему нравится дружить с Китаем, КНДР, Россией и Японией, а также подчеркнул, что у него была «хорошая» встреча с российским президентом Владимиром Путиным.

Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно на своих встречах со сторонниками упоминал, что российские властные круги якобы ждали и хотели победы Хиллари Клинтон на выборах американского президента в 2016 году.

По словам Трампа, все разговоры о его причастности к так называемому российскому вмешательству в выборы являются лживыми. Он подчеркивает, что связи с российской властью были именно у Хиллари Клинтон.