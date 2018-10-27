Москва, 27 октября, 2018, 05:11 — ИА Регнум. Мосгорсуд подтвердил законность установленного административного надзора за оппозиционером Сергеем Удальцовым, сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-служба суда.

Владимир Беляев ИА Красная Весна Сергей Удальцов

Ранее Удальцов подал жалобу на решение Симоновского суда об установлении административного надзора и запрета посещать митинги, демонстрации и шествия. Однако Мосгорсуд признал правомочным приговор Симоновского суда и отклонил жалобу оппозиционера.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября Симоновский суд установил для оппозиционера Сергея Удальцова запрет на посещение массовых мероприятий, в частности митингов, шествий и демонстраций сроком на три года. Помимо этого, на Удальцова наложен административный надзор и запрет на выезд за пределы Московской области.