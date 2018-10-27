Роспотребнадзор изъял 96 килограммов шавермы в Петербурге
Санкт-Петербург, 27 октября, 2018, 04:58 — ИА Регнум. С начала 2018 года сотрудники Роспотребназора проверили 35 предприятий, продающих шаверму, сообщает пресс-служба ведомства.
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Яд
Проверка выявила многочисленные требования в области санитарно-эпидемиологического контроля. Были выявлены отсутствие систем водоснабжения, канализации и вентиляции, нарушения в приготовлении блюд и хранении продукции и ингредиентов, несоблюдение правил личной гигиены.
Также Роспотребнадзор выявил несоответствие 36% проб шавермы микробиологическим показателям. В результате проверки было изъято 96 килограмм продукта.
После проверки ведомство передало в судебные органы 27 исков по привлечению владельцев предприятий к административной ответственности.