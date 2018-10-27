Берлин, 27 октября, 2018, 04:37 — ИА Регнум. Правительство Германии намерено использовать стратегический запас нефти, чтобы помочь некоторым регионам справиться с последствиями летней засухи, сообщает The Local Germany.

Галина Брусницына ИА REGNUM Нефтяная вышка в пустыне

Сообщается, что из-за аномально жаркого лета в этом году уровень воды в Рейне снизился, что затрудняет прохождение по реке танкеров и других судов. Из-за этого возникли проблемы с топливом в аэропорту Франкфурта, в Кёльне, в землях Гессен, Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц. Для них власти выдадут 67 тыс. тонн авиационного керосина, 84 тыс. тонн бензина и 18 тыс. дизельного топлива.

Отмечается, что стратегические запасы нефтепродуктов ФРГ составляют 24 млн тонн сырой нефти. Он рассчитан на 90 дней работы наземного и воздушного транспорта Германии в случае перебоев с топливом.