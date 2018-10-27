Рим, 27 октября, 2018, 04:20 — ИА Регнум. Сотрудники римской полиции просмотрели записи с видеокамер наблюдения, запечатлевшие инцидент с обрушением эскалатора на станции метро Republicca, сообщает газета Corriere della Sera.

Андрей Пронин ИА REGNUM Русские болельщики

Видеокамеры зафиксировали, что болельщики московского клуба ЦСКА не прыгали на эскалаторе, авария произошла по иным причинам. Таким образом, заявления главы МВД Италии Маттео Сальвини и римских властей о том, что поведение болельщиков явилось причиной поломки эскалатора, были опровергнуты.

Напомним, 23 октября на станции метрополитена Republicca в Риме произошла авария эскалатора в тот момент, когда на нем находились болельщики из России. Эскалатор сорвался и внезапно начал двигаться с большой скоростью. В результате инцидента пострадали около 30 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что эскалатор якобы обрушился из-за того, что болельщики ЦСКА на нем прыгали, и обвинил российских фанатов в происшествии. В ответ на заявления итальянских властей пострадавшие граждане России намерены подать в суд.