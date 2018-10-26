Рамалла , 27 октября, 2018, 02:46 — ИА Регнум. Шесть палестинцев убиты израильским военными в секторе Газа, пишет Sama News.

Цитата из х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...». Реж. Александр Прошкин. 1987. СССР Убитый

Уточняется, что арабы погибли в ходе столкновений с израильтянами. Пострадали 187 палестинцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в боестолкновениях на границе Газы, по данным израильской армии, участвуют 16 тыс палестинцев, которые атакуют израильтян.

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