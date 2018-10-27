Лондон, 27 октября, 2018, 03:00 — ИА Регнум. Британская сторона не предоставила никаких доказательств насчет хакерских атак, якобы совершенных Россией, на британский телеканал Islam Channel в 2015 году, заявил пресс-секретарь российского посольства в Лондоне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хакеры

«Это говорит о том, что за ними попросту ничего не стоит», — заявил он.

По словам дипломата, работники российского посольства решили посетить вышеупомянутый телеканал и пообщаться с главным редактором после публикаций в газете Financial Times о якобы совершенных Россией хакерских атаках. На пресс-конференции с участием главного редактора Islam Channel и российского посла в Великобритании было заявлено, что «о какой-либо причастности к этому России речь не шла».

«Более того, примечательно, что эта тема возникла именно сейчас, в рамках развернутой в британских СМИ скоординированной кампании по очернению образа нашей страны», — добавил дипломат.

Он также подчеркнул, что стало появляться все больше свидетельств крупной кибероперации Великобритании по взлому одного из крупнейших операторов связи в Бельгии Belgacom, совершенной с целью прослушивания чиновников и дипломатов Евросоюза.

«Эта история активно освещается бельгийской прессой, однако в Великобритании эту неудобную тему явно стараются замести под ковер», — подчеркнул пресс-секретарь.

Дипломат также отметил сходство между молчанием Великобритании относительно взлома бельгийского оператора связи и молчанием британской стороны относительно хода расследования инцидента в Солсбери.

«Из этого можно сделать вывод: вряд ли в Бельгии дождутся какой-либо конкретики от властей Великобритании», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября посольство России в Лондоне отправило ноту в МИД Великобритании с требованием предоставить доказательства о якобы совершенных Россией кибератаках. Дипломаты подчеркнули, что Россия требует фактов и доказательств, а не ссылок на «интересы национальной безопасности», при помощи которых Великобритания отказывает в представлении информации.