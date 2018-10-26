Иерусалим, 27 октября, 2018, 02:24 — ИА Регнум. Самолеты и вертолеты военно-воздушных сил Израиля начали атаку на позиции боевиков в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел со стороны Палестины, говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.

(сс) Tomás Del Coro ВВС Израиля

Сообщается, что израильские ВВС начали обстрелы «террористических целей» в секторе Газа. Эта атака является ответным ударом на ракетный обстрел Израиля с территории Палестины, произошедший 26 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября из сектора Газа были запущены не менее 10 ракет по израильской территории. Согласно сообщениям армии Израиля, часть ракет была перехвачена системой ПВО «Железный купол».