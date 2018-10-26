Мадрид, 27 октября, 2018, 02:14 — ИА Регнум. Эмбарго, которое Берлин наложил на продажу оружия Эр-Рияду, возымеет не слишком большой эффект, если его не поддержат Вашингтон и Лондон. Кроме того, Франция и Испания, которые сильно зависят от торговли с Саудовской Аравией, вряд ли пойдут на конфликт с арабской страной, пишет 26 октября, издание El Pais.

Цитата из х/ф «Таксист». Реж. Мартин Скорсезе. 1976. США Арсенал оружия на продажу

Убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле поставило в сложную ситуацию правительства стран, являющихся ведущими поставщиками вооружения арабскому королевству. Когда в минувшее воскресенье Германия объявила о приостановке продажи оружия Рияду, она создала прецедент, который не могли вызвать многочисленные случаи нарушения прав человека в Саудовской Аравии и бомбардировки в Йемене. Теперь важнейший торговый партнер арабской страны, Вашингтон, пытается избежать принятия решительных мер против одного из своих главных союзников.

Саудовская Аравия — второй в мире импортер вооружения, уступающий только Индии. Количество соответствующих сделок увеличилось на 225% за последние пять лет и составляет 10% от мирового оборота оружия, согласно данным Международного института по исследованию проблем мира в Стокгольме (SIPRI). Рияд стремится обеспечить себе вес в геополитике за счет истребителей, вертолетов, корветов и высокоточных ракет, выпущенных западными компаниями. Сейчас последствия дела Хашогги могут предоставить Москве и Пекину уникальную возможность получить доступ на рынок, который был для них фактически закрыт.

Однако шаг Берлина, решившего не продавать оружие Саудовской Аравии, может не оказать большого влияния на арабское королевство, если Германии не удастся добиться поддержки со стороны своих европейских и заокеанских партнеров. Ведь немецкое вооружение составляло всего 1,8% от закупок Рияда за последние пять лет. «Если Вашингтон или Лондон примут аналогичные меры, это будет иметь однозначное влияние на геополитическую ситуацию на Среднем Востоке», — считают в SIPRI.

61% оружия, приобретенного Саудовской Аравией в последнее время, родом из США, 23% — из Великобритании. Следующие по значимости поставщики вооружения в арабскую страну — Франция (3,6%) и Испания (2,4%). В четверг Европарламент принял не имеющую обязательной силы резолюцию об эмбарго на продажу европейского оружия Рияду. Вашингтон же сообщил, что введет индивидуальные санкции против причастных к делу Хашогги — мера куда более мягкая, чем предложения отдельных сенаторов.

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В Испании дело Хашогги также вызвало бурные дебаты, которые закончились решением премьер-министра Педро Санчеса не прекращать поставки вооружений в Саудовскую Аравию и ждать результатов расследования. Для Испании арабское королевство — третий по значимости покупатель оружия после Австралии и Турции, а контракт с Риядом на постройку пяти корветов на верфях Кадиса означает не только получение 1,8 млрд евро, но и создание тысяч рабочих мест. Конфликт с Саудовской Аравией имел бы серьезные последствия для испанской экономики, равно как для французской и итальянской.