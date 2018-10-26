Пекин, 26 октября, 2018, 22:55 — ИА Регнум. Находящийся в Китае с официальным визитом премьер-министр Японии Синдзо Абэ был принят в Пекине Председателем КНР Си Цзиньпином, который в ходе встречи дал высокую оценку усилиям и заявлениям японского премьера по развитию двусторонних отношений, сообщает 26 октября Синьхуа.

Kremlin.ru Синдзо Абэ

«Китай и Япония — близкие соседи, чьи интересы в значительной степени переплетаются. Развитие их отношений как основных экономик и влиятельных государств отвечает коренным интересам двух народов, ожиданиям АТР и международного сообщества», — заявил китайский лидер, подчеркнув, что в этому году исполнилось 40 лет Китайско-японскому договору о мире и дружбе, который урегулировал множество чувствительных вопросов, связанных с историей, а также с тайванской проблемой. Документ послужил прочной гарантией взаимовыгодного сотрудничества, которым стороны должны дорожить.

Си Цзиньпин также отметил, что в настоящее время наблюдается рост как двусторонней взаимозависимости Китая и Японии, так и общности их интересов и озабоченностей в различных многосторонних форматах. Партийно-государственный руководитель КНР высказался за углубление и корреляцию стратегических контактов и планов, укрепление механизмов двустороннего диалога, взаимном признании «партнерами по сотрудничеству, не угрожающими друг другу». Новой платформой китайско-японского взаимодействия, по его словам, становится совместное строительство «Пояса и пути».

В ходе переговоров речь также шла об углублении гуманитарных контактов, взаимопонимания и взаимодействия в сфере безопасности, защите многосторонних подходов, расширении международного сотрудничества.

Во время встречи Синдзо Абэ с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, по сообщению Синьхуа, последний поддержал позитивные тенденции в отношениях, которые позволяют успешно решать наиболее сложные вопросы, касающиеся исторического наследия, проблемы Тайваня и Восточно-Китайского моря.

Ли Кэцян обратил внимание собеседника на возможности взаимодействия сторон при выходе на рынки третьих стран, взаимном развитии авиационных и морских сообщений.

Касаясь регионального экономического сотрудничества, стороны обсудили создание Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП) и в целом продвижение интеграции в Восточной Азии.

По окончании встречи Синдзо Абэ и Ли Кэцян присутствовали при подписании пакета, состоящего из более десяти документов межправительственного сотрудничества.