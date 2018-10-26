Сеул, 26 октября, 2018, 22:54 — ИА Регнум. Внутренний валовый продукт (ВВП) на душу населения Республики Корея превысил отметку в 30 000 долларов; следующий рубеж — 40 000, как ожидается, будет пройден уже в 2023 году. Об этом сообщает южнокорейский новостной портал KBS со ссылкой на комитет по бюджету Национального собрания республики.

Funki50 Сеул. Южная Корея

Население Южной Кореи составляет 51,5 млн человек, объём ВВП в 2018-м достигнет 1,55 трлн долларов — таким образом, показатель на душу населения превысит 30 тыс. долларов. По объёму ВВП Республика Корея занимает 12-е место в мире, а по ВВП на душу населения — 26-е.

Прошлая отметка в 20 тысяч долларов была преодолена 12 лет назад.