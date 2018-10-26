* запрещённая в России организация

Могадишо, 26 октября, 2018, 22:17 — ИА Регнум. МахадМоаллим, второй лидер террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), находившийся в санкционных списках США, был застрелен в Сомали вооруженными людьми, которые являлись членами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Террорист

По информации RFI Kiswahili, убийство было связано с борьбой за власть между членами группировки.

Данные террористы принадлежат к группировке, известной также как ДАИШ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые считаются противниками «Аль-Шабаба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На данный момент организация насчитывает по меньшей мере 500 боевиков в своем составе и проводит наиболее активную деятельность в полуавтономном регионе Пунтленд.