Ташкент, 26 октября, 2018, 21:14 — ИА Регнум. Делегация МИД России во главе с директором Департамента информации и печати Марией Захаровой посетила 26 октября Узбекистан, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

В ходе визита стороны провели очередной раунд межмидовских консультаций по вопросам информационного обеспечения внешней политики и работе со СМИ, мероприятие проводилось в соответствии с узбекско-российской программой сотрудничества между МИД двух стран на 2018−2019 годы.

Находясь в Ташкенте, Захарова, помимо обсуждения вопросов взаимодействия с узбекской стороной, также провела встречу с преподавателями и студентами Университета мировой экономики и дипломатии при МИД Узбекистана. Захарова рассказала студентам, что российская сторона будет всячески содействовать укреплению информационного взаимодействия, обмена опытом в этой сфере, организации стажировок журналистов, налаживании контактов между СМИ. «В целом, динамика взаимодействия с узбекской стороной очень позитивная и конструктивная», подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Как ИА REGNUMсообщало ранее в Ташкенте появится Высшая школа Московского государственного института международных отношений МИД РФ. Высшее учебное заведение появится на базе Университета мировой экономики и дипломатии (УМЭД) МИД Узбекистана, школа будет осуществлять подготовку специалистов в сфере международных отношений.