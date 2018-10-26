Москва, 26 октября, 2018, 20:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил соболезнования королю Иордании Абдалле II в связи с аварией со школьным автобусом на побережье Мёртвого моря, сообщает 26 октября пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью пассажиров экскурсионного автобуса в результате трагического происшествия на побережье Мёртвого моря. Особенно печально, что большинство жертв этой катастрофы — дети», — говорится в тексте послания.

Владимир Путин попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Как передавало ИА REGNUM, накануне в Иордании вызванный мощными ливнями селевой поток смыл с моста автобус со школьниками, которые ехали на экскурсию в районе Мёртвого моря. По последним данным, в результате ЧП погибли 20 человек, большинство из которых дети.

В связи с трагедией король Иордании отметил запланированный на сегодня официальный визит в Бахрейн.