Москва, 26 октября, 2018, 20:46 — ИА Регнум. Санкции бьют не только по России, но и по тем, кто их вводит, заявил 26 октября первый вице-премьер Антон Силуанов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Мы уже живем в условиях санкций не один год, и последнее время мы видим, что санкции бьют не только по России, но и по тем, кто их вводит. Почему? Сокращаются рынки для товаров, которые мы раньше покупали. Мы, наоборот, занимаемся импортозамещением и производим свои. Сокращаются возможности получения доходов для тех инвесторов, которые вкладываются в российские активы, бумаги, они не получают от этого дохода», — сказал он.

Силуанов процитировал крылатое высказывание про выстрел себе в ногу.

«Здесь нужно взвешенно подходить к вопросу санкций. Если коллеги ставят политику впереди экономики, благосостояния своих граждан, компаний, что ж за политики такие?» — спросил первый вице-премьер.