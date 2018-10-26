Москва, 26 октября, 2018, 20:44 — ИА Регнум. Запрет на русский язык в Житомире вызван страхом перед русским сознанием, заявил 26 октября писатель Захар Прилепин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

«Это ползучее наступление на язык. Язык — это форма сознания, форма мышления, это хранитель национальной памяти. Это, по сути, то, что мы собой являем — наша тысячелетняя история, наша культура, причем не только русская, но и украинская», — сказал он.

По мнению писателя, во Львове и в Житомире «это нашествие не прекратится».

«Понятно, что взрослых людей уже не отучат говорить по-русски, но молодые, подростки, дети… Извлекают колоссальную часть культуры, национального сознания тысячелетней продленности», — отметил Прилепин.

Власти Украины, по его мнению, обедняют собственный народ.

«В Донбассе украинский — официальный язык. Донбасс, который бомбят, не запрещает. Житомир, который не трогают, и Львов, который не трогают, не бомбили, запрещают. А в Донбассе не страшен украинский язык, потому что сила правды за ними есть. А там нет, они боятся русского влияния, русского сознания, культуры», — считает Захар Прилепин.

Напомним, 25 октября депутаты Житомирского облсовета ввели мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта». Под запретом оказываются произведения на русском языке.

В сентябре 2018 года аналогичное решение принято во Львовской области Украины.