Верхотурье, Свердловская область, 26 октября, 2018, 19:35 — ИА Регнум. В Свердловской области СКР начал проверку по факту наезда мэра города Верхотурья на мальчика 2006 года рождения. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ведомства.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Следственный Комитет Российской Федерации

Наезд произошёл днём 24 октября на улице Советской в Верхотурье. За рулём был мэр Алексей Лиханов. Ребёнок не получил серьёзных травм.

Напомним, по информации полиции, после произошедшего было возбуждено два административных дела. Первое по факту причинения лёгкого вреда здоровью, а второе — по факту оставления места аварии. При этом сам мэр сообщил журналистам о том, что остановился и назвал мальчику своё имя. Ребёнок убежал, и глава города тоже продолжил свой путь.