Загреб, 26 октября, 2018, 19:15 — ИА Регнум. Возле резиденции президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович в Загребе днём 26 октября был задержан вооружённый человек, передаёт телеканал HRT.

Человек с ружьём

Как сообщается, мужчину с ружьём неподалёку от здания заметили прохожие, которые обратились в полицию.

В правоохранительных органах поблагодарили граждан за содействие и при этом заявили, что инцидент не имеет никакого отношения к главе республики.

Каких-либо подробностей о личности задержанного на данный момент не приводится.