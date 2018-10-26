Вашингтон, 26 октября, 2018, 18:56 — ИА Регнум. Правоохранительными органами США задержан подозреваемый в рассылке посылок со взрывными устройствами политикам и общественным деятелям. Об этом сообщила 26 октября официальный представитель министерства юстиции США Сара Исгур-Флорес.

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«Мы можем подтвердить, что один человек находится под стражей», — написала она в своём микроблоге в Twitter.

Никакой информации о личности задержанного на данный момент не приводится. Сообщается, что подробности будут представлены на пресс-конференции в министерстве сегодня вечером.

Как передавало ИА REGNUM, за последние дни в нескольких штатах США было изъято в общей сложности 12 подозрительных посылок, адресованных американским политикам.

Посылки поступили, в частности, экс-президенту США Бараку Обаме, супругам Биллу и Хиллари Клинтон, миллиадеру Джорджу Соросу, экс-директору ЦРУ Джону Бреннану, экс-генпрокурору Эрику Холдеру, экс-главе Национальной разведки Джеймсу Клэпперу.

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