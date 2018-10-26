Ханты-Мансийск, 26 октября, 2018, 18:54 — ИА Регнум. Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко заявил о несогласованности Стратегии пространственного развития России со Стратегией государственной национальной политики. С докладом на данную тему он выступил на выездном заседании Совета по межнациональным отношениям, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Council.gov.ru Олег Мельниченко

«При разрабатываемых планах мероприятий по реализации Стратегии пространственного развития должен применяться принцип учёта этнокультурного фактора и принцип учёта сохранения историко-культурного и природного наследия при обеспечении социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Это касается региональных и муниципальных стратегий тоже. В том числе необходимо обеспечить развитие этнографических поселений, народных промыслов, этнотуризма», — отметил Олег Мельниченко.

Кроме того, он считает, что «есть смысл рассмотреть вопрос об адресной государственной поддержке исторических поселений федерального значения, прежде всего исторических городов». По аналогии с наукоградами, путём специализированных межбюджетных трансфертов.

Напомним, выездное заседание Совета по межнациональным отношениям России прошло 26 октября 2018 года в Ханты-Мансийске под председательством президента страны Владимира Путина.