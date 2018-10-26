Вашингтон, 26 октября, 2018, 18:43 — ИА Регнум. Американские военные провели успешные испытания новейшей ракеты системы ПРО в Тихом океане, сообщило 26 октября Агентство по противоракетной обороне США.

U.S. Missile Defense Agency Испытание ракеты SM-3 Block IIA

Как отмечается, в рамках испытаний с военной базы на Гавайях в качестве мишени была запущена баллистическая ракета среднего радиуса действия.

Полёт ракеты отслеживался с эсминца John Finn, оснащённого системой противоракетной обороны Aegis. После захвата цели с корабля была запущена противоракета SM-3 Block IIA, которая успешно поразила мишень.

SM-3 Block IIA — новейшая ракета американской ПРО. Она оснащена кинетическим перехватчиком увеличенного размера и может отличать боеголовки от ложных целей. Сегодняшние учения стали первыми успешными испытаниями ракеты с февраля 2017 года.