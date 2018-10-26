Мордовия, 26 октября, 2018, 18:40 — ИА Регнум. В страшном ДТП в Ромодановском районе Мордовии погибли четыре человека. Произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МВД.

Eli Duke Автомобильная авария

Участниками столкновения стали автомобили Lada и Volkswagen. ДТП произошло на 29 км автодороги Саранск — Ромоданово — Большое Игнатово. Погибли водители обоих транспортных средств и двое пассажиров иномарки.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне в Подмосковье произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. По предварительным данным, иномарка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с каретой скорой помощи. Погибла одна женщина, трое медиков получили легкие травмы. Находившийся в автомобиле пациент не пострадал.