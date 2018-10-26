Москва, 26 октября, 2018, 18:49 — ИА Регнум. Ядерное оружие — это вовсе не панацея от возможного применения военной силы против РФ, считает кинорежиссёр Карен Шахназаров. Об этом он заявил 26 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале в рамках полемики по поводу военных учений НАТО «Единый трезубец» в Норвегии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Не бойся

«Мы преувеличиваем ядерный удар и считаем, что это панацея от того, что может быть применена военная сила, — сказал Шахназаров. — Я думаю, аналитики в военных штабах просчитывают такие варианты. Нанести ответный ядерный удар — это на самом деле очень сложно. Могут быть совершенно разные ситуации, в которых могут быть применены вооружённые силы. [Что если силы НАТО] взяли и в течение ночи захватили Калининградскую область? Что делать? Куда наносить ядерный удар?»

Кроме того, Шахназаров отметил, что он не уверен в готовности НАТО защищать любую из своих стран-членов.

«Не факт, что они будут воевать за Прибалтику, — сказал он. — Я думаю, даже за Польшу не будут».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, масштабные учения Североатлантического альянса «Единый трезубец» (Trident Juncture) начались в Норвегии 25 октября. Как заявил командующий этими манёврами адмирал ВМС США Джеймс Фогго, это самые масштабные учения с 2002 года. При этом их организаторы заверили, что данные учения носят оборонительный характер и станут сдерживающим фактором для любого государства, которое решится на агрессию против Норвегии.