Душанбе, 26 октября, 2018, 18:17 — ИА Регнум. Растут объемы импорта сжиженного газа Таджикистаном — за январь-сентябрь текущего 2018 года было приобретено на 18 тыс. 287 тонн больше, чем за этот же отрезок времени предыдущего года.

Kelisi Цистерны со сжиженным газом

За девять месяцев 2018 года Таджикистан закупил порядка 10 млн кубических метров природного и свыше 280,3 тыс. тонн сжиженного газа. Такие данные приводятся в отчете «Мониторинг и раннее оповещение в Таджикистане», подготовленном министерством экономического развития и торговли страны.

Так, в сентябре 2018-го Таджикистан импортировал 29 тыс. 801 тонну сжиженного газа, то есть на 7 тыс. 672 тонны больше, чем в прошлом сентябре, что немаловажно, учитывая, что свыше 60% автомобилей в стране работают на сжиженном газе.

Кроме того, с момента возобновления поставок в Таджикистан природного газа из Узбекистана в мае текущего года по 1 октября объем его поставок составил 9 млн 952 тыс. 703 кубических метров. Отмечается, что основной потребитель импортного природного газа — это Таджикская алюминиевая компания.